Körfez'de ABD'siz Denklem: Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, İran'da kutlanan "Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü" dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Hamaney, küresel enerji trafiğinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ne dair Tahran’ın yeni stratejisini açıkladı.

'YENİ SAYFA AÇILIYOR'

Basra Körfezi'ni "küresel ekonomi için hayati ve benzersiz bir su yolu" olarak nitelendiren Hamaney, ABD-İsrail'in saldırılarına işaret ederek, "Bugün, dünyanın zorbalarının bölgedeki en büyük askeri saldırısından ve Amerika'nın planlarının utanç verici bir şekilde yenilgiye uğratılmasından iki ay sonra, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'AÇGÖZLÜLÜKLE KÖTÜLÜK YAPAN YABANCILAR'

Bölgenin ABD ve yabancı aktörler olmadan parlak geleceğe sahip olacağını vurgulayan Hamaney, "Fars Körfezi ve Umman Denizi sularında komşularımızla aynı kaderi paylaşıyoruz ve binlerce kilometre uzaktan açgözlülükle kötülük yapan yabancıların, bu suların derinliklerinden başka bir yerde yeri yok" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ’DE YENİ YÖNETİM PLANI

Hamaney’in mesajındaki en dikkat çekici nokta, Hürmüz Boğazı için hazırlanan yeni yönetim planı oldu. Bu planın hayata geçirilmesiyle düşmanların su yolunu istismar etmesinin engelleneceğini savunan Hamaney, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetimin hayata geçirilmesiyle İran, Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini sağlayacak ve düşmanın bu su yolunu kötüye kullanmasına son verecektir. Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetimin yasal kuralları ve uygulanması, bölgedeki tüm milletlere huzur ve kalkınma getirecek, ekonomik faydaları ise milletimizi mutlu edecektir."

Hamaney, İran'ın nükleer ve füze teknolojileri dahil bilimsel kazanımlarını "ulusal sermaye"" kabul edeceğini de vurgulayarak, bu kazanımları deniz, kara ve hava sınırları gibi koruyacaklarını dile getirdi.

'TEKNOLOJİ VE SINIRLAR ULUSAL SERMAYE'

Savunma ve bilim alanındaki kazanımlara da değinen Hamaney, nükleer ve füze teknolojilerini "ulusal sermaye" olarak kabul ettiklerini vurguladı. Bu kazanımların, ülkenin kara, deniz ve hava sınırları gibi tavizsiz bir şekilde korunacağını belirterek, İran’ın askeri kapasitesinden geri adım atmayacağı mesajını dünyaya ilan etti.

Kaynak: AA