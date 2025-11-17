Kongo’da Maden Faciası! Onlarca Ölü ve Yaralının Olduğu Dehşet Anları Kamerada

Kongo’nun Kolwezi kentindeki maden sahasında meydana gelen göçükte en az 70 işçi yaşamını yitirdi. Çok sayıda işçinin de enkaz altında kaldığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki Kawama maden sahasında büyük bir göçük meydana geldi. Ulusal basındaki ilk bilgilere göre, enkaz altında kalan işçilerden en az 70’inin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇOĞU ENKAZ ALTINDA

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, bölgede enkaz altında işçilerin bulunduğunun değerlendirildiği bildirildi. Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ülkede denetim eksikliği, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve altyapı sorunları nedeniyle maden ocaklarında benzer kazalar sık sık yaşanıyor. Bu arada göçük anı kameralara yansıdı.

