BM Askerlerine Ateş Açılmıştı... İsrail Saldırıyı İtiraf Etti!

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine tankla ateş açtığını resmen itiraf etti. Ordudan yapılan açıklamada, olayın 'kasıtlı olmadığı' savunuldu. Açıklamaya göre, Lübnan’ın güneyinde devriye bölgesinde iki ‘şüpheli’ kişi tespit eden İsrail güçleri, uyarı ateşi açarak bu kişileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak daha sonra ateş açılan kişilerin UNIFIL askerleri olduğu fark edildi.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI SAVUNMASI

İsrail ordusu, olayın 'kötü hava koşulları nedeniyle yanlış sınıflandırmadan kaynaklandığını2 ileri sürerek, "Her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarımız sürecektir" ifadesini de ekledi.

UNIFIL ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail’e ait bir Merkava tankının Lübnan topraklarında bulunan kendi askerlerine ateş açtığını duyurmuştu. Açıklamaya göre tank atışı, UNIFIL devriyesinin yaklaşık 5 metre yakınına düştü. Olayda herhangi bir personel yaralanmadı ve tank bölgeden çekildikten yaklaşık 30 dakika sonra UNIFIL birlikleri güvenli şekilde alandan ayrıldı.

Kaynak: AA