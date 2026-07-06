Komşuda Kritik Saatler: Yunanistan Turuncu Alarma Geçti, Turistik Adalarda En Yüksek Risk

Yunanistan’da rüzgar ve kuraklığın etkisiyle artan orman yangını tehdidi nedeniyle en yüksek ikinci seviye olan turuncu alarm verildi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı; Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya gibi kritik adalarda riskin en üst safhada olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Komşuda Kritik Saatler: Yunanistan Turuncu Alarma Geçti, Turistik Adalarda En Yüksek Risk
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz sezonunun en yoğun günlerini geçiren komşu Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadelede en kritik günlerinden birini yaşıyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nce yayımlanan haritaya göre, bugün Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarında yangın riski en yüksek ikinci risk uyarısı olan turuncu alarm seviyesinde bulunuyor.

BAŞKENT ATİNA VE ÇEVRESİ 'SARI' LİSTEDE

Yangın riski, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi ve civarı, Mora Yarımadası'nın kuzeyi, Eğriboz Adası, Midilli Adası ve kuzeyde Kılkış civarı ise turuncunun bir altı olan sarı alarm seviyesinde belirtildi.

BAKANLIKTAN SERT YASAKLAR

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski yüksek bu bölgelerdekilerden, açık alanda yangın çıkmasına neden olabilecek, kuru otların yakılması, kaynak makinesi kullanılması, mangal yapılması gibi her tür faaliyetten kaçınılmasını istedi.

Ülkede en yüksek yangın riski uyarısı için kırmızı alarm seviyesi veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Yunanistan Orman yangınları
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İran Eski Dinli Liderleri Ali Hamaney'e Veda Ediyor: Milyonlar Tahran Sokaklarda İran Eski Dinli Liderleri Ali Hamaney'e Veda Ediyor: Milyonlar Tahran Sokaklarda
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İran'dan ABD ve İsrail'e Rest: Barışımız Yok, Tanımayacağız İran'dan ABD ve İsrail'e Rest: Barışımız Yok, Tanımayacağız
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Başkanlara Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben Yönetiyorum' Yanıtı
Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı