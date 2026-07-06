Komşuda Kritik Saatler: Yunanistan Turuncu Alarma Geçti, Turistik Adalarda En Yüksek Risk
Yunanistan’da rüzgar ve kuraklığın etkisiyle artan orman yangını tehdidi nedeniyle en yüksek ikinci seviye olan turuncu alarm verildi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı; Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya gibi kritik adalarda riskin en üst safhada olduğunu duyurdu.
Yaz sezonunun en yoğun günlerini geçiren komşu Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadelede en kritik günlerinden birini yaşıyor.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nce yayımlanan haritaya göre, bugün Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarında yangın riski en yüksek ikinci risk uyarısı olan turuncu alarm seviyesinde bulunuyor.
BAŞKENT ATİNA VE ÇEVRESİ 'SARI' LİSTEDE
Yangın riski, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi ve civarı, Mora Yarımadası'nın kuzeyi, Eğriboz Adası, Midilli Adası ve kuzeyde Kılkış civarı ise turuncunun bir altı olan sarı alarm seviyesinde belirtildi.
BAKANLIKTAN SERT YASAKLAR
Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski yüksek bu bölgelerdekilerden, açık alanda yangın çıkmasına neden olabilecek, kuru otların yakılması, kaynak makinesi kullanılması, mangal yapılması gibi her tür faaliyetten kaçınılmasını istedi.
Ülkede en yüksek yangın riski uyarısı için kırmızı alarm seviyesi veriliyor.
Kaynak: AA