İran'dan ABD ve İsrail'e Rest: Barışımız Yok, Tanımayacağız

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İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf, Tahran'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Kalibaf ABD ile devam eden görüşmeler ve İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ABD İLE BARIŞIMIZ YOK, İSRAİL'İ TANIMAYACAĞIZ'

ABD ile devam eden müzakerelere de başkanlık eden Kalibaf, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız" şeklinde konuştu.

İran basını, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır'ın başkent Tahran'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüştüğünü duyurdu. Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Ekseni"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini söyleyerek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız" ifadelerini kullandı. Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini savunan Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs'ün özgürlüğüdür" dedi.

'MUTABAKATIN HER MADDESİ İRAN İÇİN ZAFER'

Derviş ise İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Ekseni" için bir zafer olduğunu ifade ederek, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer, ABD için yenilgidir" ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN SAVAŞI

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda 21 Haziran'da İsviçre'de yapılan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin henüz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmaması ve taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi gibi anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmemişti.

Taraflar arasında mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Son olarak İran ve ABD arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacağı iddia edilmişti. İran heyetinde kimlerin yer alacağının ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği ileri sürülmüştü.

Kaynak: DHA