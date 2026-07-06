İran Eski Dinli Liderleri Ali Hamaney'e Veda Ediyor: Milyonlar Tahran Sokaklarda

ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran’ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Hamaney için düzenlenen cenaze merasimleri 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

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Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu.

İRANLILAR BAŞKENTE AKIN ETTİ

Törene katılan bazı İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı, caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Ayrıca bazı caddelerde İran’ın çeşitli bölgelerine özel yerel müzikler çalındı.

Tahran’daki törenlere yalnızca başkentte yaşayanlar değil ülkenin farklı şehirlerinden de katılım sağlandı.

Şehir dışından gelen bazı İranlılar parklarda çadır kurdu ve geceyi orada geçirdi.

İran Eski Dinli Liderleri Ali Hamaney'e Veda Ediyor: Milyonlar Tahran Sokaklarda - Resim : 1

ABD VE İSRAİLE ÖFKE HAKİM

Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı, İranlıların matem rengi olarak nitelendirilen siyah kıyafetler giydikleri, bazılarının da yerel kıyafetlerle törene katıldığı görüldü.

Törenin gerçekleştirildiği caddelerde halka aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için su ve çeşitli içecekler ikram edilirken aynı zamanda kahvaltılık dağıtıldı.

Tören alanlarına çıkan birçok cadde trafiğe kapatılırken vatandaşlar alanlara ulaşabilmek için uzun yol katetmek zorunda kaldı. Bazı noktalarda oluşturulan ring seferleri ile yürümekte zorlanan vatandaşlar tören alanlarına taşındı.

Başkentin çeşitli noktalarına kurulan dev ekranlarda kentin farklı bölgelerinde bir araya gelen halkın görüntüleri yayımlandı.

İran Eski Dinli Liderleri Ali Hamaney'e Veda Ediyor: Milyonlar Tahran Sokaklarda - Resim : 2

BÜTÜN GÜN SÜRECEK

Gerçekleştirilen geniş kapsamlı veda töreninin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hamaney ve ailesinin cenazeleri, İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırıldı.

CENAZE MERASİMİ 3 TEMMUZ CUMA GÜNÜ BAŞLADI

Hamaney için resmi devlet töreni, geçen hafta cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlamıştı.

Hamaney için halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş, pazar günü aynı yerde cenaze namazı kılınmıştı.

CENAZE IRAK'A GÖTÜRÜLECEK

Hamaney’in naaşı, Tahran’daki son törenin ardından Kum kentine götürülecek ve yarın Kum’da da cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, daha sonra Irak’a götürülecek, Necef ve Kerbela kentlerinde de tören gerçekleştirilecek.

SON TÖREN MEŞHED KENTİNDE DÜZENLENECEK

Hamaney’in naaşı, daha sonra Meşhed kentine getirilecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Hamaney’in naaşı, İmam Rıza Türbesi’nde ayrılan özel alana defnedilecek.

Kaynak: AA

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