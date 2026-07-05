Trump Ankara'da Zelenskiy ve Şara'yla Görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği temasların programı netleşti. Trump, salı günü Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. ABD Başkanı, ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü liderler oturumu ve aile fotoğrafı programında yer alacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINACAK

Zirve programının ardından Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmeler yapacağı belirtildi. Trump'ın temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyerek ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin ana gündemini Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin oluşturacağını ifade etti. Yetkililer, cephedeki durumun büyük ölçüde durağanlaştığını belirterek diplomatik çözüm arayışlarının hızlandırılacağını kaydetti.

ABD'li yetkililer ayrıca Ankara'daki zirvede İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri, deniz ticaret yollarının korunması ve NATO'nun savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik konuların da ele alınacağını, savunma sanayisine ilişkin milyarlarca dolarlık yeni iş birliklerinin duyurulabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA