Trump Ankara'da Zelenskiy ve Şara'yla Görüşecek

ABD Başkanı Trump'ın, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi programının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ayrı ayrı görüşeceği açıklandı. Görüşmelerde Ukrayna'daki savaş, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Trump Ankara'da Zelenskiy ve Şara'yla Görüşecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği temasların programı netleşti. Trump, salı günü Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. ABD Başkanı, ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü liderler oturumu ve aile fotoğrafı programında yer alacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINACAK

Zirve programının ardından Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmeler yapacağı belirtildi. Trump'ın temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyerek ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin ana gündemini Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin oluşturacağını ifade etti. Yetkililer, cephedeki durumun büyük ölçüde durağanlaştığını belirterek diplomatik çözüm arayışlarının hızlandırılacağını kaydetti.

ABD'li yetkililer ayrıca Ankara'daki zirvede İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri, deniz ticaret yollarının korunması ve NATO'nun savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik konuların da ele alınacağını, savunma sanayisine ilişkin milyarlarca dolarlık yeni iş birliklerinin duyurulabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Volodimir Zelenskiy Ahmed Şara
Son Güncelleme:
İran'ın Eski Dini Lideri Hamaney'e Görkemli Veda: Cenaze Namazına Yüz Binler Katıldı İran'ın Eski Dini Lideri Hamaney'e Görkemli Veda: Cenaze Namazına Yüz Binler Katıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Eski Savunma Bakanından Çarpıcı İddia: İsrail Ordusunun 10 Günlük Mühimmatı Kaldı İsrail Ordusunun 10 Günlük Mühimmatı Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
İsrailli Aşırı Sağcı Bakanı Gözaltı Korkusu Sardı: ABD Ziyaretini İptal Etti İsrailli Aşırı Sağcı Bakanı Gözaltı Korkusu Sardı: ABD Ziyaretini İptal Etti
Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Sağanak Yağışlar Bir Kez Daha Vuracak Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Sağanak Yağışlar Bir Kez Daha Vuracak
10 İl İçin Sarı Alarm: Kuvvetli Yağış Geliyor 10 İl İçin Sarı Alarm: Kuvvetli Yağış Geliyor
Fenerbahçe'den Mert Hakan'a Yeni Sözleşme: Asgari Ücret Alacak Mert Hakan'a Yeni Sözleşme
19 Yıllık Gizemin Altından 'Töre Cinayeti' Çıktı 19 Yıllık Gizemin Altından 'Töre Cinayeti' Çıktı