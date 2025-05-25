Kim Jong-Un Affetmedi... Tek Bir Hatanın Bedeli Ağır Oldu

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisi, törenle denize indirilirken aniden yan yatarak karaya oturdu. Yaşanan aksaklık nedeniyle yetkilileri suçlayan lider Kim Jong-Un, olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak niteledi.

Dehşete düşüren bu olay, yetkililere de pahalıya patladı. Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklayan Pyongyang yönetimi, Chongjin Tersanesi Müdürü Hong Kil-ho’nun perşembe günü kolluk kuvvetlerince ifadeye çağrıldığını duyurdu.

ONARIM 10 GÜN SÜRECEK

Öte yandan savaş gemisinin taban yüzeyinde delik olmadığı, geminin sancak tarafından zarar gördüğü ve arka bölümünden belirli miktarda deniz suyu aldığı tespit edildi. Gemiye dolan suyu boşaltmanın ve geminin dengesini sağlamanın 2 ila 3 gün, sancak tarafında oluşan fiziksel zararı onarmanın ise 10 gün süreceği aktarıldı.

Son olarak da Chongjin Tersanesi Başmühendisi Kang Jong Chol, Gemi Yapım Atölyesi Müdürü Han Kyong Hak ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Kim Yong Hak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA