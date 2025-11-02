Kenya'da Facia! Toprak Kaymasında 26 Ölü, 25 Kayıp

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 26 kişi hayatını kaybetti. 25 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Elgeyo Marakwet East vilayetinde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldiğini belirtti. Murkomen, olayda 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

25 KİŞİ KAYIP

Olay nedeniyle 25 kişinin halen kayıp olduğunu aktaran Murkomen, bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Murkomen, etkilenen ailelere daha fazla gıda ve gıda dışı yardım ulaştırmak için hazırlıkların devam ettiğini, ordu ve polis helikopterlerinin ulaşıma yardımcı olmak için hazır beklediğini söyledi.

Kaynak: AA

Kenya
