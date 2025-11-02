İran'da LPG Dolum Tesisinde Patlama: 9 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’ın Şiraz kentinde bulunan bir LPG dolum tesisinde meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı.

Şiraz İtfaiye Şefi Hadi Eydipur’un açıklamasına göre, Cevadiye Sanayi Sitesi’nde LPG dolumu ve satışı yapılan yaklaşık bin metrekarelik bir atölyede yerel saatle 18.01’de büyük bir yangın çıktı. Olayda 9 kişi yaralanırken, 7 kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Eydipur, yangının nedenine ilişkin teknik incelemelerin devam ettiğini belirterek, uzman ekiplerin bölgede detaylı bir inceleme başlattığını söyledi.

Kaynak: DHA