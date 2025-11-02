Vietnam’da Sel Felaketi! Can Kaybı Yükseldi

Vietnam’da etkili olan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 28’e yükseldi.

Vietnam’da Sel Felaketi! Can Kaybı Yükseldi
Vietnam basını, yetkililerin orta bölgelerde devam eden sel durumu hakkında yaptığı açıklamalara yer verdi. Yetkililer, taşan sular nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise kaybolduğunu bildirdi.

Yaklaşık 22 bin 100 evin sular altında kaldığı ve birçok binanın zarar gördüğü aktarılırken, bölgede yaklaşık 245 bin haneye elektrik sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bazı tren seferlerinin yeniden başlatıldığı, ancak bazı yolların hâlâ ulaşıma kapalı olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: DHA

