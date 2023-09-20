Karabağ'da gelişme: Ordunun dağıtılmasında anlaşma sağlandı

Azerbaycan'ın, 6 polisin mayın patlaması sonucu Karabağ'a başlattığını duyurduğu operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

Rus basınında yer alan habere göre, Karabağ Ermenileri, Karabağ ordusunun dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaştı.

Haberde, Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan yetkililerinin 21 Eylül'de görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

AFP ise bölgede saat 12:00 itibariyle ateşkes başlayacağını aktardı.

AZERBAYCAN: OPERASYONUN DURDURULMASI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu maddeler yer aldı:

- Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.

- Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

- Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada ise yarın Yevlah şehrinde Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcileri ile yeninden entegrasyon konularının müzakere edileceği toplantı yapılacağı bildirildi.

ERMENİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Azerbaycan'ın insani koridor teklifinin "Etnik temizliğe davetiye" olduğu yorumunda bulundu.

Karabağ Ermenileri'nin görüşmelere açık olduğunu belirten bakan yardımcısı, Ermenilerin teorik olarak Azerbaycan kontrolü altında yaşayabileceğini ancak diyalogun çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan yardımcısı, "Rusya ile güvenlik konusunda bu gibi durumlarda uygulanabilecek özel anlaşmalarımız var" dedi.

Ermenistan ayrıca, Azerbaycan'ın operasyonu sonucunda en az 32 kişi öldüğünü açıkladı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan’ın Azerbaycan’ın Karabağ’daki terörle mücadele operasyonunun ardından Rusya’yı Dağlık Karabağ’ı koruma yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki suçlamasına yanıt verdi.

Azerbaycan’ın Karabağ’daki terörle mücadele operasyonunu hukuken kendi topraklarında gerçekleştirdiğini vurgulayan Peskov, “Özellikle Ermeni tarafının Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıma yönündeki resmi kararından sonra bize yönelik bu tür suçlamaları kabul etmiyoruz. Hukuken artık Azerbaycan’ın kendi topraklarındaki eylemlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bize yönelik suçlamalar kesinlikle asılsızdır. Hiçbir dayanağı yoktur" ifadelerini kullandı.