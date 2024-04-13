Kanada'dan vatandaşlarına 'İsrail'e seyahat etmeyin' uyarısı

Kanada, vatandaşlarını "yüksek saldırı riski" nedeniyle İsrail ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri hususunda uyardı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından İsrail'e ilişkin seyahat uyarısı yaptı.

Bölgeye yönelik saldırı riskinin arttığını ve durumun istikrarsızlaştığını belirten Joly, vatandaşlarının İsrail ve Batı Şeria'ya "tüm seyahatlerden kaçınması" uyarısında bulundu.

Joly, Kanadalıların bölgeden sivil araçlar kullanarak ayrılmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA