ABD'de lisede silahlı saldırı: Bir öğrenci yaralandı

Dallas Bağımsız Okul Bölgesi Polis Departmanı, silahlı saldırının Wilmer Hutchins Lisesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Acil müdahale ekipleri okula geldi ve yaralı öğrenciyi yakındaki bir hastaneye nakletti. Öğrencinin durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, başka yaralanma bildirilmedi.

Okul yetkilileri, "Polis bizi güvende tutmak için okul bölgesinde çalışıyor. Şu anda, içeriye erişimi kısıtladığımız için herkesin kampüse gelmekten kaçınmasını rica ediyoruz. Ebeveynler daha sonra daha fazla ayrıntı içeren bir mektup alacaklar" dedi.

Bazı ebeveynler, silahlı saldırı hakkında okul tarafından bilgilendirilmediklerini, olay esnasında çocuklarının kendilerine telefon yoluyla ulaştığını söyleyerek okul yönetiminin tutumunu eleştirdi.