Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli, yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı ve iş insanı Roberto Cavalli'nin, 83 yaşında Floransa'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli, yaşamını yitirdi

İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Cavalli'nin kurucusu olduğu "Roberto Cavalli Masion" şirketinden dün akşam yapılan açıklamada, ölüm nedeni ile ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Cavalli'nin bir süredir tedavi gördüğü ve son günlerde durumunun ağırlaştığı kaydedildi.

Moda tasarımcısı olarak benimsediği gösterişli tarzıyla her dönem dikkati çeken Cavalli, ünlü isimlerin tercih ettiği ikonik bir marka durumundaydı. Roberto Cavalli, tasarımlarında hayvan baskılarına yer vermesiyle de biliniyordu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan yayımladığı taziye mesajında, "Roberto Cavalli'nin vefatıyla İtalya ve moda dünyası büyük bir girişimci ve yenilikçiyi kaybetti. Onun adı her zaman ve her yerde stil ile eş anlamlı kalacaktır. Sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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