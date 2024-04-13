Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

Gazze'de İsrail askeri araçlarından oluşan konvoy da varil bombasıyla hedef alındı.

Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyindeki Sderot kenti ile Gazze sınırındaki Yahudi yerleşimlerine roket saldırısı düzenlerken, Gazze'deki İsrail askeri araçlarından oluşan konvoyu da varil bombasıyla hedef aldı.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara karşılık olarak, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesine bağlı Ömer el-Kasım güçleriyle birlikte Sderot kenti ile Gazze sınırındaki yerleşimlere roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Başka bir açıklamada ise 3 Merkava tankı ile 2 D9 model dozerden oluşan İsrail askeri konvoyuna, Gazze'nin orta kesiminde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Malik el-Askeri bölgesinde mayın ve yüksek patlayıcılı varil bombalarıyla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, konvoydaki İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı, askerleri tahliye etmek için ise bölgeye bir helikopterin iniş yaptığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Sderot kenti ile çevre bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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