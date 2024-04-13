Almanya'dan İran’da bulunan vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve İran arasındaki gerginlikler nedeniyle İran'a seyahat etmemesi konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Açıklamada, güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği ve bu durumun hava, kara ve deniz ulaşımını etkileyebileceği vurgulandı.

Ayrıca, İran'a giriş ve çıkışlarda olası aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi. Bu nedenle Alman vatandaşlarından İran'ı terk etmeleri istendi.

Kaynak: AA