Almanya'dan İran’da bulunan vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı

Almanya hükümeti, özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgedeki mevcut gerginliklerin, ani gerilimi tırmandırma tehlikesi barındırdığı belirterek, İran'da bulunan vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısında bulundu.

Almanya'dan İran’da bulunan vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve İran arasındaki gerginlikler nedeniyle İran'a seyahat etmemesi konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Açıklamada, güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği ve bu durumun hava, kara ve deniz ulaşımını etkileyebileceği vurgulandı.

Ayrıca, İran'a giriş ve çıkışlarda olası aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi. Bu nedenle Alman vatandaşlarından İran'ı terk etmeleri istendi.

Kaynak: AA

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