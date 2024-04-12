İngiltere'nin ardından Fransa da 'Ortadoğu'ya seyahat uyarısında bulundu

İsrail'in geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 İslam Devrim Muhafızları üyesi öldürüldü. Tahran da saldırıya karşılık vereceğini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Orta Doğu'daki duruma ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, İran'daki Fransız diplomatların aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi.

Ayrıca Fransız devlet memurlarının bölgede görev yapmaları yasaklandı ve vatandaşlara İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri tavsiye edildi.