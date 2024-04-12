İngiltere'nin ardından Fransa da 'Ortadoğu'ya seyahat uyarısında bulundu

Fransa, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği hava saldırısından sonra İran'ın misilleme yapacağı iddiaları üzerine vatandaşlarına 'Ortadoğu' topraklarına seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Son Güncelleme:
İngiltere'nin ardından Fransa da 'Ortadoğu'ya seyahat uyarısında bulundu

İsrail'in geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 İslam Devrim Muhafızları üyesi öldürüldü. Tahran da saldırıya karşılık vereceğini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Orta Doğu'daki duruma ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, İran'daki Fransız diplomatların aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi.

Ayrıca Fransız devlet memurlarının bölgede görev yapmaları yasaklandı ve vatandaşlara İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Son Güncelleme:
Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
Kazakistan’da sel felaketi: 3 binden fazla ev sular altında kaldı, 100 bin kişi tahliye edildi Kazakistan’da sel felaketi: 3 binden fazla ev sular altında kaldı, 100 bin kişi tahliye edildi
Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor
Norveç'ten İsrail'i kızdıracak Filistin mesajı: 'Filistin devletini tanımaya hazırız' Norveç'ten İsrail'i kızdıracak Filistin mesajı: 'Filistin devletini tanımaya hazırız'
ÇOK OKUNANLAR
Denizli'de duyulmamış örnek hasat, 4 dönümde 2500 kök ve kök başına 16 adet ürün: Tarlada tanesi 15 TL! Duyulmamış örnek hasat: Tarlada tanesi 15 TL
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor
Yerel seçimin ardından dikkat çeken anket: Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu
Galatasaray, 3-0 mağlup oldu! Galatasaray, 3-0 mağlup oldu