Norveç'ten İsrail'i kızdıracak Filistin mesajı: 'Filistin devletini tanımaya hazırız'

Norveç Başbakanı Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu ve Gazze konularını ele aldıklarını belirtti.

Store, Norveç'in Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu ve bu konuda İspanya ile benzer fikirleri paylaştıklarını ifade etti. Ayrıca, bölgede barışı desteklemek için bu adımın ne zaman ve hangi koşullarda atılacağının önemli olduğunu vurguladı. Bu açıklamaların ardından İspanya ve Norveç'in bu konuda yakın koordinasyon içinde olacaklarını belirtti.

Bölgedeki ülkelerin yanı sıra İspanya gibi benzer fikirleri paylaştıkları ülkelerle çalıştıklarını kaydeden Store, ilerleyen haftalarda bu konuyla "aktif olarak" ilgileneceklerini belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanımak için Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerle hareket etme düşüncesiyle Polonya, Norveç ve İrlanda'yı kapsayan iki günlük resmi ziyaret turuna çıkmıştı.

Öte yandan, Sanchez, bu hafta Mecliste yaptığı konuşmada, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır." demişti.

Orta Doğu sorununda iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için yoğun bir diplomasi yürüten İspanyol hükümeti, yazdan önce Filistin devletini tanımayı vadediyor.