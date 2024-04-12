İngiltere'den İsrail'e 'seyahat' uyarısı: İran saldırabilir

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bazı bölgelerine "muhtemel İran saldırısı" nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarına tavsiyede bulundu.

Bakanlık, Lübnan ve Suriye sınırına, Gazze şeridi çevresine ve işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeme önerisinde bulundu. Ayrıca, Doğu Kudüs ve Kudüs-Tel Aviv arasındaki otoyolun dışındaki diğer bölgelere de gereksiz yere seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıda, insani yardım filosuyla dahi olsa deniz yolundan Gazze'ye girmenin risk taşıdığına, İran'dan İsrail'e saldırı ihtimali bulunduğuna işaret edildi. Öte yandan, Gazze'de bulunan İngiliz vatandaşlarının güvenliği için Dışişleri Bakanlığı ve İngiliz misyonlarıyla iletişime geçmeleri gerektiği vurgulanırken, aileleri İngiltere'de bulunanlar ve bazı vize sahiplerinin de temasa geçmeleri durumunda bölgeden çıkarılabilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA