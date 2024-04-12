İsrail'den Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı: TRT Arapça ekibi dahil bir grup gazeteci yaralandı

Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef alan İsrail ordusu, aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteciyi yaraladı.

Son Güncelleme:
><

İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları sürüyor.

Kadın, çocuk ve basın mensubu ayrıt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

Saldırı sonucu ayağı kopan kameraman Sami Şehade'nin ayağı ampute edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İsrail Filistin Gazze TRT
Son Güncelleme:
İnci Taneleri dizisinin yeni yol haritası belli oldu; Kanal D ekranında değişim başlıyor İnci Taneleri dizisinin yeni yol haritası belli oldu; Kanal D ekranında değişim başlıyor
Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo
Analistler tarih verdi: Akaryakıt zamları yolda Analistler tarih verdi: Akaryakıt zamları yolda
ABD medyasından dikkat çeken iddia: İsrail 24-48 saat içinde İran’dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor ABD: İsrail 24-48 saat içinde İran’dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor
Denizli'de duyulmamış örnek hasat, 4 dönümde 2500 kök ve kök başına 16 adet ürün: Tarlada tanesi 15 TL! Duyulmamış örnek hasat: Tarlada tanesi 15 TL
Yerel seçimin ardından dikkat çeken anket: Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu
İddia: Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi "Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi"