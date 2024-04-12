İsrail'den Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı: TRT Arapça ekibi dahil bir grup gazeteci yaralandı
Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef alan İsrail ordusu, aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteciyi yaraladı.
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İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları sürüyor.
Kadın, çocuk ve basın mensubu ayrıt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı.
İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.
Saldırı sonucu ayağı kopan kameraman Sami Şehade'nin ayağı ampute edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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