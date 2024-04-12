Kazakistan’da sel felaketi: 3 binden fazla ev sular altında kaldı, 100 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan'da yaşanan sel felaketi sonucu 100 bine yakın kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ülkenin 10 eyaletinde 3 binden fazla ev su altında kaldı ve ulaşım altyapısı hasar gördü. Sel nedeniyle batı ve kuzey kesimlerindeki barajlar doldu.

Acil Durumlar Bakanlığı, 99 bin 920 kişinin tahliye edildiğini ve bunlardan 6 bin 566'sının geçici barınma merkezlerine yerleştiğini, 9 bin 15'inin ise evlerine döndüğünü açıkladı.

Bakanlık, su altında kalan kırsal bölgelerde, 98 bin 106 küçük ve büyük baş hayvan tahliye edilirken 8 binden fazla hayvanın da telef olduğunu açıkladı.

Ülkede gece gündüz süren tahliye ve selle mücadele çalışmalarında askerler de dahil 34 bin 272 personel görev yaparken, selden etkilenen bölgelere 1000 ton insani yardım ulaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA