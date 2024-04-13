Hollanda, vatandaşlarına 'İsrail'e acil seyahatleri erteleyin' çağrısında bulundu

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e seyahat tavsiyesi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail-Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki bölgelere seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi.

Ayrıca, İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle İsrail'deki güvenlik durumunun öngörülemediği ve acil seyahatlerin ertelenmesinin tavsiye edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA