Kanada'dan yapay zeka sohbet robotu hakkında soruşturma

Kanada Gizlilik Denetleme Ofisi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Kanada'dan yapay zeka sohbet robotu hakkında soruşturma

Gizlilik Denetleme Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI şirketi hakkındaki soruşturmanın, "kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi" şikayetleri üzerine başlatıldığı aktarıldı.

The Canadian Press'in haberine göre, soruşturmanın detaylarına ilişkin şu aşamada bilgi paylaşılmayacağı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kanada'da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Denetçi Philippe Dufresne de açıklamasında, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hızlı hareket eden teknolojik gelişmelerin önünde kalmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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