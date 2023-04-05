Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Lanetliyoruz

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda Filistinli’nin gözaltına alınmasını lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ile ilgili açıklama yaptı.

"LANETLİYORUZ"

Açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."

Kaynak: AA