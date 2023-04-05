Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, baskınlar lanetlendi.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Lanetliyoruz

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda Filistinli’nin gözaltına alınmasını lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ile ilgili açıklama yaptı.

"LANETLİYORUZ"

Açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
Son Güncelleme:
En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme
Eski ABD Başkanı Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı reddetti, tutuksuz yargılanacak Eski ABD Başkanı Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı reddetti, tutuksuz yargılanacak
Yunan Savunma Bakanı Hatay'da: Yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşmak zorundayız Yunan Bakan Hatay'da: Doğal afetler güvenlik anlamında yeni bir meydan okuma anlamına geliyor
Aile dizisi izleyicilerini üzecek gelişme! Show TV'den göze çarpan karar Aile dizisi izleyicilerini üzecek gelişme! Show TV'den göze çarpan karar
ÇOK OKUNANLAR
'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber 'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede! Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!