Eski ABD Başkanı Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı reddetti, tutuksuz yargılanacak

New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.

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Eski ABD Başkanı Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı reddetti, tutuksuz yargılanacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Trump Towers'dan ayrılarak mahkeme salonuna gitti ve resmen gözaltına alındı.

Trump, mahkeme salonuna geldikten sonra Gizli Servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti.

Manhattan’daki mahkemede Trump’a, porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası soruldu. 

dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti. Trump, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda ayrılarak, Florida’ya dönmek üzere havaalanına doğru yola çıktı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden mahkeme binasına girmeden kısa süre önce açıklamada bulunan Trump, "Aşağı Manhattan'a, mahkemeye doğru yoldayım. Gerçek dışı geliyor. Vay be. Beni gözaltına alacaklar. Amerika'da bunun olduğuna inanamıyorum" yazmıştı. 

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