Trump hakim karşısına çıktı, 34 suçlama yöneltildi: Peki sırada ne var?

Yargılanmasıyla dünya gündemine oturan eski ABD Başkanı ve 2024 başkan adayı Donald Trump, New York’ta mahkeme salonunda kendisine birinci derecede ticari kayıtları tahrif etmekten yöneltilen 34 ağır suçlamayı reddetti.

2016 SEÇİMİNE İLİŞKİN “SUS PAYI” ÖDEMELERİ

Savcılar, salı günü eski başkan aleyhindeki iddianameyi açarak Trump'ın yargılanma sürecini başlattı.

Mahkeme, Trump'ın 2016 başkanlık adaylığına zarar verebilecek bilgileri ortadan kaldırmaya çalışması sebebiyle seçimlerde komplo kurduğunu söyledi. Mahkemeye göre ödemeler, biri Stormy Daniels’a olmak üzere, kendisiyle yıllar önce cinsel ilişkiye girdiklerini iddia eden iki kadına ve Trump'ın evlilik dışı çocuk sahibi olduğunu iddia eden bir görevliye yapıldı.

MAHKEMEDE NE YAŞANDI?

AP News’in haberine göre, Trump bölge savcılığında yetkililere teslim oldu ve kapalı kapılar ardında tutuklanıp parmak izi alındı.

Trump mahkemede sadece kısa bir konuşma yaptı ve yargıca "suçsuz olduğunu" söyledi. Trump, bir saatten kısa bir süre sonra mahkemeden ayrıldığında herhangi bir yorum yapmadı.

Trump'ın avukatı Todd Blanche, duruşma sırasında Trump'ın mahkeme salonunda "kesinlikle hüsrana uğradığını, üzgün olduğunu ve büyük bir adaletsizlik olduğuna inandığını" söyledi.

DÖRT YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR!

Yargıç, Trump'ı kışkırtıcı veya sivil huzursuzluğa neden olabilecek yorumlar yapmaktan kaçınması konusunda uyardı. 34 ağır suçlamadan herhangi birinden suçlu bulunursa, Trump en fazla dört yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

TRUMP’IN İLK AÇIKLAMASI

Salı gecesi Florida'daki evinde destekçilerinin önüne çıkan Trump, soruşturmanın siyasi amaçlı olduğu iddialarını yineledi.

Trump, "İşlediğim tek suç, ulusumuzu yok etmeye çalışanlara karşı korkusuzca savunmak" dedi.

SIRADA NE VAR?

Aralık ayında tekrar mahkemeye çıkması beklenen Trump, yasal zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen yeniden başkanlığa aday oldu. Kendisine yöneltilen suçlamaları ve soruşturmaları bir fırsat olarak gören Trump, destekçilerini harekete geçirmek için çalışıyor.

Cumhuriyetçilerin çoğu, Trump'ı destekleyen açıklamalar yayınlarken, onun hakkındaki soruşturmaları siyasi amaçlı olmakla suçladı. ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere birçok Demokrat yetkili, New York iddianamesi hakkında çok az şey söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem