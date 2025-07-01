Kan Donduran Çete Savaşı! Kafalarını Kesip Köprüye Astılar

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Ülkenin büyük bir bölümünü ele geçiren karteller Meksika'da dehşet saçmaya devam ediyor. Son olarak Sinaloa eyaletinde karteller arasında yaşanan çatışmalarda yalnızca dün 20 kişinin öldüğü açıklandı. Yetkililer, bugün de bir köprüye asılı vaziyette, kafaları olmayan dört ceset bulunduğunu bildirdi.

Cesetlerin asılı olduğu köprüde 16 cansız beden bulunurken, beyaz bir aracın üzerinde de, "Yeni Sinaloa'ya hoş geldiniz" yazdığı belirtildi.

HALKIN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Culiacan'da her gün cansız bedenler bulunduğu ve evlerin kurşunlandığı aktarılırken, maskeli çete üyelerinin motosikletlerle devriye gezdiği de öğrenildi. Bölge halkı, devamlı çatışma ve saldırı endişesiyle yaşamaya çalışıyor.

LİDER ARTIK EL CHAPO'NUN OĞLU

El Chapo lakaplı çete lideri Joaquin Guzman'ın oğulları tarafından yönetilen Los Chapitos son dönemde diğer kartellerle iş birliği yaparak gündem oldu. Sinaloa hükümeti sözcüsü Feliciano Castro, saldırıları kınadığını vurguladığı açıklamasında, yetkililerin organize suçla mücadele stratejisini değiştirmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi