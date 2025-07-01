Kan Donduran Çete Savaşı! Kafalarını Kesip Köprüye Astılar

Meksika'da giderek şiddetlenen kartel savaşları iyice çığırından çıktı. Ülkede son günlerde onlarca kişi çete savaşlarında ölürken, kafası kesilmiş bir şekilde köprüde asılı bırakılan dört ceset bulundu.

Kan Donduran Çete Savaşı! Kafalarını Kesip Köprüye Astılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülkenin büyük bir bölümünü ele geçiren karteller Meksika'da dehşet saçmaya devam ediyor. Son olarak Sinaloa eyaletinde karteller arasında yaşanan çatışmalarda yalnızca dün 20 kişinin öldüğü açıklandı. Yetkililer, bugün de bir köprüye asılı vaziyette, kafaları olmayan dört ceset bulunduğunu bildirdi.

Cesetlerin asılı olduğu köprüde 16 cansız beden bulunurken, beyaz bir aracın üzerinde de, "Yeni Sinaloa'ya hoş geldiniz" yazdığı belirtildi.

Kan Donduran Çete Savaşı! Kafalarını Kesip Köprüye Astılar - Resim : 1

HALKIN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Culiacan'da her gün cansız bedenler bulunduğu ve evlerin kurşunlandığı aktarılırken, maskeli çete üyelerinin motosikletlerle devriye gezdiği de öğrenildi. Bölge halkı, devamlı çatışma ve saldırı endişesiyle yaşamaya çalışıyor.

LİDER ARTIK EL CHAPO'NUN OĞLU

El Chapo lakaplı çete lideri Joaquin Guzman'ın oğulları tarafından yönetilen Los Chapitos son dönemde diğer kartellerle iş birliği yaparak gündem oldu. Sinaloa hükümeti sözcüsü Feliciano Castro, saldırıları kınadığını vurguladığı açıklamasında, yetkililerin organize suçla mücadele stratejisini değiştirmesi gerektiğini bildirdi.

Mezarlığa Dönen Kabus Evi! İçindekiler Kan Dondurdu, Meksika Diken ÜstündeMezarlığa Dönen Kabus Evi! İçindekiler Kan Dondurdu, Meksika Diken ÜstündeGüncel
Cezaevinden Firarıyla Ülkeyi Kaosa Sürüklemişti... Ekvador'un En Tehlikeli İsmi YakalandıCezaevinden Firarıyla Ülkeyi Kaosa Sürüklemişti... Ekvador'un En Tehlikeli İsmi YakalandıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çete Meksika
Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı... Bu Yağı Kullanan Resmen Kendini Zehirliyor Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı... Bu Yağı Kullanan Resmen Kendini Zehirliyor
Çin’de Sel Felaketi: 18 Bin Kişi Tahliye Edildi, Can Kaybı Artıyor Çin’de Sel Felaketi: 18 Bin Kişi Tahliye Edildi, Can Kaybı Artıyor
Nükleer Anlaşma Umudu Zora Girdi: İran'dan ABD'ye 'Müzakere' Şartı Nükleer Anlaşma Umudu Zora Girdi: İran'dan ABD'ye 'Müzakere' Şartı
Bugün Söylediklerinize Dikkat Etmeniz Gereken 3 İşaret Bugün Söylediklerinize Dikkat Etmeniz Gereken 3 İşaret
ÇOK OKUNANLAR
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak