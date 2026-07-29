Japonya’da Zamana Karşı Yarış: 7.1’lik Depremde Can Kaybı Artıyor, AVM ve Fabrikalarda Mahsur Kalanlar Var

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Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Japonya, güneyindeki Kumamoto eyaletini vuran 7.1 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün yaşanan depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Takaiçi, güneydeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

AVM'DE VE FABRİKADA MAHSUR KALANLAR VAR



Depremde çatısı çöken ve duvarları yıkılan Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası çöken Nippon Paper Yatsuşiro Fabrikası'nda "birçok kişinin mahsur ve kayıp durumda" olduğunu belirten Takaiçi, "Halen kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve gerçekten zamana karşı yarışıyoruz. Mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz" dedi.

Kumamoto Eyalet Valiliği de depremde 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

ORDUDAN BÜYÜK SEFERBERLİK

Ulusal basındaki haberlere göre, Kumamoto genelinde 450 farklı tahliye merkezinde yaklaşık 10 bin kişi barınıyor. Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) yaklaşık 4 bin 600 görevli ile 11 eyaletten 500'e yakın kolluk kuvveti arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Kumamoto'nun da yer aldığı Kyuşu bölgesinde yüksek hızlı tren (şinkansen - mermi tren) ile yerel demir yolu seferleri geçici durduruldu. Japonya Havayolları (JAL) ve All Nippon Airways (ANA) bazı seferlerini iptal etti.

NE OLMUŞTU?

7.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde dün yerel saatle 16.27'de deprem meydana geldi. 7.1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti. Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA-İHA