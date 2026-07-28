Japonya'da Facia! 7.1'lik Deprem Sonrası AVM'de Patlama, Çok Sayıda Kişi Kayıp

Japonya'nın Kumamoto eyaletini vuran 7,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin yaralandığı afette alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonrası yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bilanço netleşmeye başladı.

AVM'DE PATLAMA

Japon basınında yer alan bilgilere göre, Kumamoto eyaletinde bir evin çökmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kashima kasabasındaki bir alışveriş merkezinde ise depremin ardından patlama meydana geldi. Olay sonrası yaklaşık 30 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, binadaki ziyaretçilerin büyük bölümünün tahliye edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Depremin ardından en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların tedavileri sürerken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Japonya'da Facia! 7.1'lik Deprem Sonrası AVM'de Patlama, Çok Sayıda Kişi Kayıp - Resim : 1

TSUNAMİ UYARISI YAPILMIŞTI

Merkez üssü Kumamoto eyaleti olan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgeler için geçici tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, yaptığı açıklamada şu ana kadar çok sayıda yaralanma bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek, bazı bölgelerde elektrik kesintileri ve yangınların meydana geldiğini ifade etti. Takaichi ayrıca yol ve köprülerde hasar oluştuğunu, bazı binaların ise çöktüğünü söyledi.

Kaynak: AA-İHA

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