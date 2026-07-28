Trump'tan İran'la Barış Sinyali: Anlaşmaya Varmak Yok Etmekten Daha İyidir

ABD Başkanı Trump'tan İran gerilimine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız. İran ile bir anlaşmaya varmak, ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir" ifadelerini kullandı.

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Trump'tan İran'la Barış Sinyali: Anlaşmaya Varmak Yok Etmekten Daha İyidir
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere fırsat vermek amacıyla saldırılara ara verdiğini duyurmuştu.

'ANLAŞMAYA VARMAK, YOK ETMEKTEN DAHA İYİDİR'

Trump, süreçte gelinen noktaya dair yaptığı açıklamada, "İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız. İran ile bir anlaşmaya varmak, ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir." dedi.

'SANTRAL VE KÖPRÜLERE SALDIRMAKTAN KAÇINMAK İSTİYORUM'

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Enerji santrallerine ve köprülere saldırmaktan kaçınmak istiyorum. Şu anda İran'a karşı çok güçlü bir konumdayız" dedi.

Trump'a bu tür altyapıları hedef almayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir niyetim yok" yanıtını verdi.

'İRAN'IN ANLAŞMALARI BOZMASINA İZİN VEREMEYİZ'

"Netanyahu savaşa devam etmek istiyor" diyen Trump, "İran'ın artık anlaşmaları bozmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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