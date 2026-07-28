Gözler Washington'da! Netanyahu Kritik Gündem İçin Trump'la Görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştirmek üzere Washington'a gidiyor. İran-İsrail savaşının ardından iki lider ilk kez yüz yüze bir araya gelirken, zirvenin gündeminde İran, Gazze ve bölgesel gelişmeler yer alacak.

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Gözler Washington'da! Netanyahu Kritik Gündem İçin Trump'la Görüşecek
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da kritik bir zirve gerçekleştirmek üzere Washington'a hareket etti. Görüşme, İran ile yaşanan savaşın ardından iki liderin ilk yüz yüze teması olması nedeniyle uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan bu buluşma, Donald Trump'ın yeniden başkanlık görevine başlamasının ardından Netanyahu ile yapacağı sekizinci görüşme olarak kayıtlara geçecek.

Gözler Washington'da! Netanyahu Kritik Gündem İçin Trump'la Görüşecek - Resim : 1

İRAN KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

Beyaz Saray'daki zirvede en önemli başlığın İran olması bekleniyor. ABD yönetimi, Tahran ile diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasına kapıyı açık tutarken, İsrail son dönemde ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimde doğrudan askeri rol üstlenmedi.

Washington'a hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Gündemdeki tüm konuları, öncelikle de İran'ı değerlendireceğiz. Hedefimiz İsrail'in güvenliğini güçlendirmek ve bölgede barış çemberini genişletmek" ifadelerini kullandı.

MASADA OLACAK ÜLKELER

Liderlerin görüşmesinde, ABD'nin arabuluculuğunda geçen ay İsrail ile Lübnan arasında varılan çerçeve anlaşmasının uygulanma sürecinin de ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Binyamin Netanyahu Donald Trump İran İsrail ABD
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