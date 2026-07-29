Zelenskiy Duyurdu: Trump, Patriotlara Yeşil Işığı Yaktı!

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek gelişmeye ABD Başkanı Donald Trump yeşil ışık yaktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini belirtti.

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Zelenskiy Duyurdu: Trump, Patriotlara Yeşil Işığı Yaktı!
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Trump'la görüşmek için gittiği ABD'de basın mensuplarına konuştu.

TRUMP YEŞİL IŞIK YAKTI

Zelenskiy, Fox News yayınında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi, soruları yanıtladı.

İki liderin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri üretim lisanslarının verilmesi konusunu görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, "Bu önemli çünkü daha fazlasına ve daha hızlı şekilde ihtiyacımız var." dedi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile dün Beyaz Saray'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini aktardı.

ABD'Lİ ŞİRKETLERLE ORTAK ÜRETİM MESAJI

Ortak üretim olanaklarını görüşmek üzere önde gelen ABD savunma şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldikleri bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Umarım ortak üretim yapacağız." diye konuştu.

TRUMP İLK MESAJI ANKARA'DAN VERMİŞTİ

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." demişti.

Zelenskiy ile Trump, dün ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmişti.

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Kaynak: AA

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