Muğla'da Çifte Kabus! Kara Yolu Kapatıldı, Evler ve Hastane Boşaltıldı, İki İlçe Alevlerle Savaşıyor

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeden korkutan bir son dakika haberi geldi.

Şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılan alevlerin görüş mesafesini düşürmesi ve can güvenliğini tehdit etmesi üzerine Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

ALEVLER ANA ARTERLERİ TEHDİT EDİYOR

Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazilerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kritik bir noktaya ulaştı.

📍 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ana arterleri tehdit etmeye başladı



🔴 Alevlerin Fethiye-Antalya karayoluna yaklaşması üzerine, şehirler arası ulaşım güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı tamamen… pic.twitter.com/xCsDonM2S3 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2026

KARA YOLU KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki duman yoğunluğu ve yangının ilerleme yönü dikkate alınarak, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla Fethiye ile Antalya'yı birbirine bağlayan ana kara yolu her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler, yol üzerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve söndürme operasyonunun seyrine göre yolun yeniden ulaşıma açılacağını duyurdu.

HAVADAN VE KARADAN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar da genişletildi.

Sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgara rağmen alevlerin önünü kesmek için ekipler seferber edilmiş durumda.

Yangın mahallinde şu dakikalarda 5 uçak, 11 helikopter havadan kesintisiz su atımı yaparken; karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 uzman personel alevlerin yerleşim yerlerine ve karayolunun karşı şeridine geçmesini engellemek için adeta barikat kuruyor.

FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

VALİLİK ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Muğla Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dumanların ve alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde can güvenliğini sağlamak amacıyla 43 hane tedbir amaçlı boşaltılarak 65 vatandaş güvenli alanlara nakledildi.

HASTANE DE BOŞALTILDI

En kritik önlem ise sağlık alanında alındı. Yangın alanına sadece 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım servisleri, duman sızıntısı ve olası bir sıçrama riskine karşı tamamen tahliye edildi. Hastaların diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri koordineli şekilde gerçekleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır."

Kaynak: AA-DHA-İHA