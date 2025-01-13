Japonya'da Büyük Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Japonya'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından alarm durumuna geçildi. Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısında bulunuldu.

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Japonya'da Büyük Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Uzak Doğu ülkesi Japonya yine büyük bir depremle sarsıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki açıklarında yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,9 büyüklüğünde deprem, 30 kilometre derinlikte kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.

Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.

Kaynak: AA

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