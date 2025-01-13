İsrail Gazze'ye Yine Ölüm Yağdırdı!

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezinde bir aracı hedef aldı. Çok sayıda sivilin bulunduğu aracın bombalandığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

İSRAİL DONANMASI DA VURDU

Ayrıca İsrail donanmasının Refah kentinin kuzeybatısında El-Azbe semtine sabah saatlerinde saldırı düzenlediği ifade edildi. Tanıklar İsrail ordusunun, güneyde yer alan Han Yunus kentinin kuzeyini bombaladığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

HASTANELER YİNE HEDEFTE

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail güçleri, Gazze kentinin merkezinde sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı. Saldırıda 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA