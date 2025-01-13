Hırvatistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu, Tarihi Fark

Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu (DIP), oyların yüzde 98’ine yakınının sayılmasıyla Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in oy oranının yüzde 74,5 olduğunu duyurdu. Bu sonuçla Milanovic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan isim oldu.

EN YÜKSEK ORANA ERİŞTİ

İktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) desteklediği Dragan Primorac’ın oy oranı ise yüzde 25,5’te kaldı. Milanovic, yüzde 74,5 oyla Hırvatistan’ın yakın geçmişinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına erişti.

Kaynak: DHA