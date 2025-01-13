Hırvatistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu, Tarihi Fark
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini, Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic kazandı. Milanovic’in geçerli oyların yüzde 74,5’ini aldığı öğrenildi.
Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu (DIP), oyların yüzde 98’ine yakınının sayılmasıyla Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in oy oranının yüzde 74,5 olduğunu duyurdu. Bu sonuçla Milanovic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan isim oldu.
EN YÜKSEK ORANA ERİŞTİ
İktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) desteklediği Dragan Primorac’ın oy oranı ise yüzde 25,5’te kaldı. Milanovic, yüzde 74,5 oyla Hırvatistan’ın yakın geçmişinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına erişti.
Kaynak: DHA