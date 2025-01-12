İsrail Son 5 Günde 70 Çocuğu Katletti

Gazze'de faaliyet gösteren Sivil Savunma Birimi, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu son 5 günde 70 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 464 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

24 SAATTE ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 46 BİN 565'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 565'e, yaralı sayısının da 109 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: AA