İsrail Son 5 Günde 70 Çocuğu Katletti

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in saldırılarında son 5 günde 70 çocuğu katlettiğini açıkladı. Öte yandan İsrail'in 464 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 565'e yükseldi.

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İsrail Son 5 Günde 70 Çocuğu Katletti

Gazze'de faaliyet gösteren Sivil Savunma Birimi, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu son 5 günde 70 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 464 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

24 SAATTE ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 46 BİN 565'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 565'e, yaralı sayısının da 109 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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