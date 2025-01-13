Rusya Duyurdu, Ukrayna TürkAkım Doğal Gaz Hattı'na Saldırdı

Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı İHA'larla saldırı düzenlediği, İHA'ların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Rusya Duyurdu, Ukrayna TürkAkım Doğal Gaz Hattı'na Saldırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nı hedef almaya çalışan Ukrayna’ya ait İHA'ların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ukrayna ve Rusya, karşılıklı olarak enerji alt yapısını hedef almaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’yı Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı alt yapısına saldırı girişiminde bulunmakla suçladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kiev rejimi 11 Ocak’ta Avrupa ülkelerine gaz tedarikini kesintiye uğratmak amacıyla TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden gaz tedarikini sağlayan Gay-Kodzor yakınlarındaki Russkaya Kompresör İstasyonu'na 9 İHA ile saldırı başlattı. Hava savunma birlikleri tüm İHA'ları düşürdü ve saldırı püskürtüldü” ifadesi kullanıldı.

Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, etkisiz hale getirilen İHA parçalarının düşmesi sonucu Russkaya Kompresör İstasyonu arazisindeki bir binada ve ekipmanda küçük çağlı hasar meydana geldiği kaydedildi. Ekiplerin hasarı kısa sürede onardığı ve gaz tedarikinin devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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