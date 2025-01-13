Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Arkasından Ünlü Aile Çıktı, Eleştiri Oklarının Hedefi Oldular

ABD’nin Los Angeles şehri ve çevresinde 7 Ocak’ta başlayan yangınları söndürme işlemleri sürüyor. 100 binden fazla kişinin hala tahliye emri altında olduğunu aktarab yetkililer, evlerine dönmek isteyen vatandaşlara yangın alanlarının hala "çok tehlikeli" olduğu uyarısını yapıyor. Alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden olan rüzgarların Pazar gecesinden Çarşamba gününe kadar yeniden hızlanacağı ve saatte 96 km/s hıza ulaşacağı belirtildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangında bölgede yeterli su bulunmaması ve şiddetli rüzgar gibi etkenler önemli rol oynarken, yangına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SU YETERSİZLİĞİ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangınlardaki "su yetersizliği" tartışmaları gündemdeki yerini korurken, İsrail'e desteği nedeniyle tepki çeken Amerikalı Resnick ailesi, tarım için bölgedeki su kaynaklarını kullandıklarına ilişkin sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

Tarım sektöründe büyük yatırımlar yapan Resnick ailesinin, şirketleri aracılığıyla California'daki suyun en büyük kullanıcılarından biri olduğu ortaya çıktı. Resnick ailesinin, eyaletteki yer altı su depolama alanı "Kern Water Bank"te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun eşit dağılımı konusunda eleştirileri de beraberinde getirdi.

SİGORTA ŞİRKETİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Ailenin California'da yaklaşık 130 bin dönümlük araziye sahip şirketinin bünyesinde portakal, nar, Antep fıstığı ve badem gibi suya duyarlı ürünler yetiştirilirken, ailenin, bu yer altı su depolarına sahip olabilmek için nüfuzunu kullanarak eyalet yasalarında çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağladığı da öne sürüldü.

Bu kapsamda, önceden eyalet yönetimine ait olan Kern Water Bank'in birkaç özel şirkete geçtiği ve bunların arasında Resnick ailesinin şirketinin de yer aldığı iddia edildi. Los Angeles'taki yangınlar sırasında suyun doğru yerlere yönlendirilmemesi ve su kaynaklarının sınırlı olması da bu aileye yönelik eleştirileri artırıyor.

SOSYAL MEDYADA AİLEYE BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları, su yetersizliğinden Resnick ailesini sorumlu tutarak, "Zengin bir aile, Wonderful Company aracılığıyla tarım yapmak için tüm suyu stokluyor” eleştirileri yapıldı.

Kullanıcılar, Los Angeles'taki itfaiyecilerin sokaklarda yer alan yangın musluklarından bir damla su dahi alamadığını belirterek, Resnick ailesini "tarım imparatorlukları için şehirlerin tamamından daha fazla su kullanmakla" suçlamasında bulundu. Daha önce de İsrail'e desteğiyle gündeme gelen Resnick ailesinin, yıllardır çeşitli şekillerde İsrail'e maddi destek sağladığı biliniyor.

YANGINLARDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verilirken, yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA