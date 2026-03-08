İsviçre'den İran Çıkışı: 'ABD-İsrail'in Saldırıları Hukuk İhlali'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, Sonntags Zeitung gazetesine verdiği demeçte Orta Doğu’da tırmanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pfister, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının uluslararası hukuk açısından sorunlu olduğunu belirterek, "ABD ve İsrail İran’a havadan saldırdı. Bunu yaparak İran gibi onlar da uluslararası hukuku ihlal etti" dedi.

ÇATIŞMALARI DURDURMA ÇAĞRISI

İsviçre Federal Konseyi’nin de benzer bir görüşte olduğunu ifade eden Pfister, İran’a yönelik saldırıların uluslararası hukuktaki şiddet yasağının ihlali olarak değerlendirildiğini söyledi. Pfister, sivil halkın korunması için tüm taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

Bölgedeki savaşın İsviçre için de dolaylı sonuçlar doğurabileceğini belirten Pfister, ülkede terör saldırısı riskinin bulunduğunu ve çatışmaların yeni bir mülteci dalgasını tetikleyebileceğini dile getirdi. Pfister ayrıca İsviçre’nin İran’ın uzun menzilli füzeleri tarafından doğrudan tehdit edildiğine inanmadıklarını ancak dolaylı riskleri göz ardı etmediklerini söyledi. Güvenlik yaklaşımının yalnızca askeri değil, polis ve istihbarat kurumlarını da kapsayan geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA