Peşezkiyan'dan 'Misilleme' Çıkışı: 'Komşu Ülkelerle Kardeşiz Ancak Karşılık Vermek Zorundayız'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından yükselen bölgesel gerilimEe ilişkin yaptığı açıklamada “Komşu ülkelerle kardeşiz ancak İran'a saldırı gelirse karşılık vermek zorunda kalırız” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bir sağlık merkezine ziyarette bulundu. İran basınına konuşan Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilgili dün yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını bildirdi.

Pezeşkiyan, “Düşmanlar, İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar. Komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz ancak herhangi bir ülkeyi kullanmak ve topraklarımıza saldırmak isterlerse onlara karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

'KOMŞU ÜLKELERLE KARDEŞİZ'

İran'ın komşularla ilişkilerine önem verdiğini söyleyen Pezeşkiyan, “Daha önce de defalarca söylendiği gibi ve liderliğe göre, komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimiz iyi olmalı. Herhangi bir ülkeden saldırı ve topraklarımızı ihlal etmek isterlerse, bu saldırıya karşılık vermek zorundayız ve bu karşılık, o ülkeyle bir anlaşmazlığımız olduğu veya oradaki insanları rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmez” değerlendirmesini yaptı.

'SALDIRILARA KARŞI DİMDİK DURUYORUZ'

Pezeşkiyan, ABD ile İsrail'in saldırılarında sivillerin ve çocukların hedef alındığını belirterek, “Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz ile Gönüllü Güvenlik Güçleri, ülkenin her yerinde mevcut ve ülkeyi tüm gücümüzle savunacağız, bize yönelik hayallerini kesinlikle bozacağız. Ülkemiz zorbalığa, baskıya ve saldırganlığa boyun eğmedi ve eğmeyecek” diye konuştu.

Kaynak: AA

İran ABD
