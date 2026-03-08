ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 9'uncu Gün: İsrail: Hamaney'in Yerine Seçilecek İsmi de Vururuz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat sabahı başlattığı saldırılarda dokuzuncu güne girildi. Çatışmalar her geçen gün bölge genelinde yayılmaya devam ederken Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. İsrail, ABD-İsrail hava saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in yerine yeni liderin seçileceği toplantıya katılacak yetkilileri hedef alabileceği tehdidinde bulundu. İşte savaş hattından sıcak gelişmeler...

12.04 KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Batı Sir beldesinde üç katlı bir binayı hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.

11.36 BEYRUT'TA CAN KAYIPLARI VAR

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyine ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

11.21 İRAN'DAKİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından saldırı tehdidi içeren açıklama yaptı.

Adraee, “Zalim Hamaney’in devrilmesinin ardından İran terör rejimi yeniden toparlanmaya ve yeni bir Yüksek Lider seçmeye çalışıyor. 40 yıldır toplanmayan İran Uzmanlar Meclisi’nin yakında Kum şehrinde toplanması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

İsrailli Sözcü, yeni seçilecek İran lideri ve seçim oturumuna katılacak kişileri hedef almaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

11.13 TAHRAN'DA YENİ PATLAMALAR

İran basınına yansıyan haberlere göre, Tahran'da yeniden patlamalar gerçekleşti. Patlamalar, ABD-İsrail güçlerinin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından yaşandı.

10.27 İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Arnun, Yahmur, Zavtar Şarkıyye ve Zavtar Garbiyye köylerinin sakinlerinden "evlerini derhal boşaltmaları ve Nebatiye'nin kuzeyine doğru gitmelerini" istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde boşaltılmasını istediği bu köylerde Hizbullah hedeflerinin bulunduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusu, yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılmasını isteyerek geniş kapsamlı saldırı tehdidinde bulunmuştu.

09.37 BAHREYN'DE FÜZE PARÇALARI 3 KİŞİYE İSABET ETTİ

Bahreyn'de İran'dan atılan füzeden saçılan şarapneller nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran'ın açık saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı, El-Muharrak bölgesinde bir üniversite binasında hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından bir su arıtma tesisinde hasar oluştuğu kaydedildi.

06.39 BEYRUT'TA KRİTİK İSİM HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Beyrut’ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu komutanların Beyrut’ta faaliyet gösterdiği ve İsrail'e yönelik saldırı planlarını ilerletmek için çalıştığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu yapının Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki bağlantıyı sağladığı ve Hizbullah’ın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine destek verdiği savunuldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

05.12 İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, birkaç dakika aralıklarla İran'dan iki dalga halinde ateşlenen İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde liman kenti Hayfa dahil birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bölgede yaşayan yüz binlerce İsraillinin bir süre sığınaklarda beklemek zorunda kaldığına işaret edilen haberde, füzelerin çok başlıklı olmadığı ve bazı füzelerin açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın söz konusu misillemelerinde ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

05.00 KUM'DA SİVİL BİNALARA SALDIRI

İran medyasına göre, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu tarafından yapılan açıklamada, başkentte 1 ambulansın füzeyle vurulduğu belirtildi.

Sosyal medya görüntülerinde yandığı görülen ambulanstaki sağlık görevlilerinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari, kentin Şehitler Caddesi civarında sivillere ait 2 konutun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı.

Saldırılardaki yaralılar veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

04.53 KUVEYT'TE SSK BİNASI VURULDU

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt İletişim Merkezinin X hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt ordusundan daha önce yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının hedef alındığı duyurulmuştu.

03.17 BEYRUT'TA OTELE SALDIRI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 4 Mart'ta, Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlemişti.

02.55 BAHREYN'DE FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ

Bahreyn İçişleri Bakanlığından saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Manama’da İran'dan gönderilen balistik füzenin parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve bazı ticari işletmelerde hasar meydana geldiği ifade edildi.

02.13 İRAN'DAN KATAR'A SALDIRI

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’dan Katar’a doğru 10 balistik füze ve 2 seyir füzesinin geldiği Katar Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin saldırıya müdahale ederek 2 seyir füzesi ve 6 balistik füzeyi engellediği kaydedildi.

Balistik füzelerden 2'sinin Katar kara sularına düştüğü, diğer 2 balistik füzenin ise yerleşim bulunmayan bir bölgeye isabet ettiği aktarılan açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

01.51 İRAN: SAVAŞI 6 AY SÜRDÜREBİLİRİZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti.

Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

01.46 SUUDİ ARABİSTAN: 8 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan hava sahasına giren 8 İHA’yı tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

01.45 İSRAİL SALDIRILARINDA 9 ÖLÜ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, güneydeki Yukarı Nebatiye, Hirbit Silim ve Cibel Batım beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hirbit Silim beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cibel Batım beldesinde bir kafeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

01.18 TAHRAN'DA YAKIT DEPOLAMA TESİSLERİ VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Tahran'da bir dizi yakıt depolama tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, İran'ın vurulan bu tesislerinin askeri altyapıyı güçlendirmek ve işletmek için kullandığı savunuldu.

Açıklamada, bu tesislerden askeri kuruluşlara yakıt dağıtıldığı ve saldırının Tahran yönetimini zayıflattığı iddia edilerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Tahran'daki petrol depoları ve rafinerilerini hedef aldığı bildirilmiş, İran Devrim Muhafızları Ordusu, buna karşılık İsrail'in kuzeyindeki Hayfa’da bulunan bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamıştı.

01.11 'İRAN'I TANIMIYORLAR'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Düşmanın (ABD) İran halkını tahrik edecek saldırılarda bulunduğunu ve bu sayede halkı sokağa çekerek ülkeyi bölmeye çalıştığını" kaydeden Laricani, "Trump, İranlıların birbirleriyle görüş ayrılıkları yaşamasına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Laricani, ABD ve İsrail'in Ali Hamaney ve bazı komutanları öldürerek İran'ı parçalama siyasetinin başarısızlığa uğradığını söyleyerek, "Venezuela'da yaptıklarını İran'da da yapacaklarını zannettiler ancak onlar İran'ı tanımıyorlar." dedi.

İsrail ve ABD'nin, İran halkının günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyecek birtakım saldırılarda bulunduğunu ancak buna rağmen ülke yetkililerinin halkın temel gereksinimlerini karşılaması noktasında önemli bir çaba ortaya koyduğunu söyledi.

Laricani, ABD'nin, bölgedeki Kürtleri vekil güç olarak kullanmak istediğini ancak Kürtlerin akıllı olduğunu ve Suriye'de yaşananların da farkında olduğunu dile getirerek, "Silahlı kuvvetlerimiz yanlış yapan olursa hesabını sorarız demişti." hatırlatmasında bulundu.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında da konuşan Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise "Düşman bölgedeki üslerden bize saldırdığında karşılık veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve sürekli politikamızdır. Bölge ülkeleri ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemeli ya da biz kendimiz müdahale etmek zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

01.00 'KÜRTLER İRAN'DA SAVAŞA GİRMESİN'

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a yönelik saldırılarda Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı, olurlarsa Suriye ve Irak'ta yaptıkları gibi özerk bir bölge kuracakları endişeleriyle ilgili bir soruya Trump, Kürtlerin İran'a girmesini istemediklerini ifade etti.

Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi. "İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır." cevabını verdi.

Trump, İran'ın geçen her gün saldırılarını azalttığını belirterek, büyük kayıplar verdiğini ve belki de teslim olacaklarını öne sürdü.

İran'ın "birdenbire" Orta Doğu devletlerine saldırdığı için özür dilediğine de değinen Trump, "Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz." diye konuştu.

Trump, İran'ın artık komşu ülkelere saldırmayacağını düşündüğünü belirterek, "Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet." ifadelerini kullandı.

00.54 BEYRUT'TA YİNE PATLAMA SESLERİ

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırıda Dahiye'nin Hureyk Mahallesi hedef alındı. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu ise "Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıya saldırı başlattığını" açıkladı.

00.16 İRAN: ABD VE İSRAİL'E AİT 200 NOKTAYI VURDUK

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’e ait 200 noktanın hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındığını söyledi.

Savaşın ilk gününden itibaren dengeyi değiştirdiklerini dile getiren Naini, en az 6 ay boyunca geniş ölçekli bir savaşa hazır olduklarını belirterek, "ABD ve İsrail’e ait 200 nokta, hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındı ve imha edildi. Bu süreçte 2600 İHA saldırısı gerçekleştirildi ve 600 füze fırlatıldı. Savaşın ilk üç gününde, geçen seneki 12 günlük savaşın toplamına denk gelecek şekilde güç kullanıldı." dedi

00.13 İSRAİL'DE KISITLAMALAR SÜRECEK

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki kısıtlamaların İran'dan yapılan "füze misillemelerinin" sıklığının azalmasına rağmen süreceği bildirildi.

İç Cephe Komutanlığınca yapılan son değerlendirmelerin ardından söz konusu kısıtlamaların pazartesi gününe kadar yürürlükte kalmasına karar verildiği belirtildi.

İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin İsrail'e misillemeleri devam ederken İsrail, 5 Mart'ta ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle kısıtlamalarda gevşemeye gitmişti. İsrail'de "temel faaliyet" düzeyinden "sınırlı faaliyet" düzeyine geçileceğini duyuran İç Cephe Komutanlığı, bu değişikliğin 7 Mart Cumartesi saat 20:00'ye kadar geçerli olacağını duyurmuştu. Bu bağlamda, eğitim faaliyetlerinin yasak olmaya devam edeceği, gerekli sürede korunaklı alanlara ulaşılabilmesi koşuluyla 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği ve yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşılabilen işyerlerinde faaliyetlere devam edileceği açıklanmıştı.

00.04 ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

Irak'ta, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Yerel medyaya göre, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti ve İHA'lar etkisiz hale getirildi.

Saldırı sonrası ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'ndan duman yükseldiği görüldü. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA