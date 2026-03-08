Lübnan'a Füze Yağıyor! İsrail'den Bir Sürgün Emri Daha: Can Kaybı Her Geçen Saat Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri’nin güneyi için yayımladığı sürgün emrini paylaştı.

Savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ve son 2 senede İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle ağır hasar alan bölgenin tamamen boşaltılması isteyen İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah unsurları, tesisleri veya silahlarının yakınında olan herkes hayatını riske atmaktadır” ifadesini kullandı.

'TAMAMEN BOŞALTIN'

Hizbullah’ın faaliyetlerinin İsrail ordusunu o bölgede sert önlemler almaya zorladığını ileri süren Adraee, Lübnanlılara evlerini terk ederek Litani Nehri'nin güneyini tamamen boşaltma ve nehrin kuzeyine doğru hareket etme emrini yineledi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı. Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralı sayısının arttığını belirtti.

Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 83'ü çocuk olmak üzere, 394 kişinin hayatını kaybettiğini, 1130 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları- İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA