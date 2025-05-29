İsviçre'de Görülmemiş Facia! Birden Yuttu, Köy Yok Oldu

İsviçre'nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy korkunç bir şekilde yok oldu. Alp Dağları'ndan kopan bir buzul parçasının neden olduğu heyelan nedeniyle köy toprağın üzerinden silindi.

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs’ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi. Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.

'YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra bir toplantısı düzenleyerek duruma ilişkin bilgi verdi. Başkan Bellwald toplantıda, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA