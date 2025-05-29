İran'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaleti, gece yarısı meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerel saatle 01.00'de kaydedilen depremin merkez üssü, Ciroft ilçesine bağlı Boluk kasabası olarak belirlendi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, başta Ciroft olmak üzere çevre yerleşimlerde de güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, panik nedeniyle kısa süreli kargaşa yaşandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, deprem sonrası bölgeye arama-kurtarma ve hasar tespit ekiplerinin sevk edildiğini aktardı. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından herhangi bir artçı sarsıntının yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar bölgede yer altı hareketliliğinin sürebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA