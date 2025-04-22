İsveç'in Başkentinde Skandal: Otoyol Girişine Nazi Bayrakları Astılar

İsveç'in başkentinde bir otoyol girişine Nazi bayrakları asıldı. Bayrakları gören vatandaşlar büyük şok yaşarken, emniyete şikayet yağdı. Çok sayıda kişinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3 NAZİ BAYRAĞI ASTILAR

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Essingeleden bölgesindeki otoyol girişine, Adolf Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan’da kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerinde gamalı haç bulunan 3 Nazi bayrağı asıldı.

ŞİKAYET YAĞDI

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, olayla ilgili çok sayıda kişinin suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, nefret suçu kapsamında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Eriksson, İsveç'te böyle olayların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, otoyol girişindeki kayalıklarda sıklıkla siyasi mesajlar taşıyan pankartlara rastlandığını söyledi.

DOĞUM GÜNÜNDE ASILDI

"Özellikle aktivistler trafik burada sık olduğu için siyasi mesajlar paylaşıyor. Bu paylaşımın olması hiç hoş değil." ifadelerini kullanan Eriksson, Nazi bayrağının büyük ihtimalle 20 Nisan'da doğan diktatör Adolf Hitler'in doğum günü dolayısıyla asıldığını belirtti.

Kaynak: AA