İsrail'in saldırısında Heniyye'nin ailesinden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli 3 oğlu ile Muna, Amal, Halid ve Rezzan isimli 4 torununun hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırısında Heniyye'nin ailesinden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Heniyye ailesinden çok sayıda kişinin bulunduğu araca düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Heniyye'nin ailesinin, kamp sakinleri ve yakınlarının bayramını kutlamak için dolaştıkları aracın hedef alınması sonucu içerisindekilerin tamamının öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Şati Mülteci Kampı'nda "hain ve korkakça" düzenlenen saldırıda, Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli çocukları ile Muna, Amal, Halid ve Rezzan isimli torunlarının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Filistin halkıyla aynı cephede yer aldığı; Heniyye ailesinden daha önce öldürülen yaklaşık 60 kişinin yanı sıra "Aksa Tufanı"nda yaşamlarını yitirenlerin saflarına katıldıkları belirtildi.

İsrail'in Hamas'ın liderleri ve ailelerini hedef almasını "sahadaki başarısız düşmanın umutsuz girişimlerinden başka bir şey olmadığı; Filistin direnişinin müdafaası karşısında dehşete düşmesi" şeklinde değerlendiren Hamas, hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Bu tür saldırıların, Hamas ve Filistin halkının direniş iradesini kırmayı başaramayacağı; sadece onların mücadeledeki kararlılığını artıracağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bunun İsrail'in terörü, soykırım savaşını ve savunmasız sivillere yönelik saldırılarını tırmandırarak müzakereler sırasında başarı elde edeceği yanılsaması olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir araca yönelik saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torununun öldüğü belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada da saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti.

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Kaynak: AA

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