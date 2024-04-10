ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda birçok kişi yaralandı.
ABD medyasında yer alan habere göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda birçok kişi yaralandı.
Olayla ilgili olarak birçok kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği bildirildi.
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandıhttps://t.co/hu4rDzgfQp pic.twitter.com/8u1kzmUruF— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 10, 2024
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