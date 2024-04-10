ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda birçok kişi yaralandı.

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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda birçok kişi yaralandı.

Olayla ilgili olarak birçok kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği bildirildi.

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