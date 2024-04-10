Ermenistan, Azerbaycan askerlerini hedef aldı: 1 yaralı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'nin yaptığı açıklamaya göre, Gubadlı ilinin Cicimli köyü çevresinde görev yapan bir Azerbaycan askeri, Nerkin Hndzoresk köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden açılan ateş sonucu yaralandı.

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Ermenistan, Azerbaycan askerlerini hedef aldı: 1 yaralı

Azerbaycan askerinin Ermenistan'dan açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Gubadlı ilinin Cicimli köyü çevresinde görev yapan Azerbaycan askerlerine, Nerkin Hndzoresk köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı belirtildi.

Ateş sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı teğmenin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaşanan provokasyonda sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.

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